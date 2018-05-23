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إصابة ياسمين عبدالعزيز أثناء تصوير "أبلة طم مطم"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:55 م
إصابة ياسمين عبدالعزيز أثناء تصوير أبلة طم مطم
ياسمين عبدالعزيز
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الفجر الفني
 

تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لإصابة خطيرة، خلال تصوير أحد مشاهدها النهائية من فيلمها الجديد "أبلة طم طم"، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر.

 

ياسمين، تعرضت للإصابة خلال التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سقطت من على "الواير"، أثناء تنفيذ آخر مشهد في الفيلم، وغطت الدماء يديها، وتبين بعد نقلها للمستشفى إصابتها بكسر في الذراع، وجروح أخرى.

 

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، تغيب عن دراما رمضان، وكان من المقرر أن تنافس في العيد من خلال الفيلم مع الفنان بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع.

 

وتشارك ياسمين، خلال رمضان بالمسلسل الإذاعي "دوخيني يا لمونة"، إنتاج شبكة "راديو النيل"، والمنتج المنفذ للمسلسل شركة "تشالنج برودكشن"، تأليف أحمد درويش، وإخراج حسين إبراهيم، ويشارك فى البطولة أشرف زكي، بدرية طلبة، محمد محمود، رضا إدريس، عبير محمود، سامية الطرابلسي.


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