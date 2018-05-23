ديشامب يؤكد: ديمبيلي جاهز للمونديال

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلي أن عثمان ديمبيلي لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، سيكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في ودية إيرلندا يوم الإثنين.





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية خلال لقاء برشلونة الأخير أمام ريال سوسيداد بالجولة الأخيرة من الدوري.





وأكد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، على أن إصابة عثمان ديمبلي ليست بالخطيرة وهو ما يعني جاهزيته للمشاركة مع فرنسا في المونديال.





وقال ديشامب: نحن لا نستبعد ودجود عثمان ديمبلي معنا في مباراة إيرلندا الودية يوم الإثنين المقبل، إصابته ليست بالخطيرة.



