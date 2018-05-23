بعد تعيينه سفيرًا له.. راغب علامة يزور مركز سرطان الأطفال في لبنان (صور)

زار السوبر ستار راغب علامة، مركز سرطان الأطفال في لبنان، وكانت في استقباله رئيسة المركز السيّدة نورا جنبلاط، ويأتي ذلك بعدما تمّ تعيين السوبر ستار سفيراً للمركز للعام ٢٠١٨ في احتفال أقيم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيسه.

وخلال زيارته التفقّدية جال السوبر ستار على مختلف أقسام المركز، وحرص على توزيع الهدايا، وإلتقاط الصور التذكاريّة مع جميع الأطفال المصابين بالمرض الخبيث ومع أهاليهم، وجرّاء ذلك ارتسمت البسمة على وجوه الجميع، وسادت أجواء البهجة والفرح في أرجاء المركز في هذا الصباح المميّز.

كما تبادل السوبر ستار أطراف الحديث مع الأطفال، وغنّى مع بعضهم الآخر في زيارة حملت الكثير من المعاني الإنسانيّة خصوصاً أنّها تزامنت في يوم فضيل من شهر رمضان المبارك.

وبدوره ألقى السوبر ستار راغب علامة كلمة قال فيها: "بداية يسعدني أن أكون جندياً في هذه المعركة التي تخوضها السيّدة الفاضلة نورا جنبلاط لدعم هؤلاء الأطفال، وذلك من خلال تسخير كلّ معارفها وعلاقاتها لزيادة الدعم للمصابين بهذا المرض، كما أردّد دائماً أن الخير ما زال موجوداً وسيبقى بإذن الله طالما هناك سيّدات فاضلات كنورا جنبلاط، ولا بدّ لهؤلاء الأطفال أن يروا أياماً جميلة بإذن الله بفضل مساندتها ومساعدتها، ودعمها، وعملها الدؤوب بمواكبة كلّ فريقها الطبيّ، والإداريّ، والإعلاميّ".

وأضاف علامة: " عندما نرى هذا القبس من النور، لا بدّ أن نقول أن نور الخير معدٍ. نحن عشنا في بلد عانى الكثير من المصاعب، وتكسّرت فيه مقوّمات العدل وحقوق الإنسان، واليوم نجد هؤلاء الأطفال يلاقون رحمةً من الله من خلال إرادة أشخاص قرّروا بمبادرة شخصيّة منهم، وبحبّ كبير أن يقدّموا عطاءهم، ويكرّسوا وقتهم الثمين، وعلاقاتهم المهمّة للعمل في خدمة هذه القضيّة الإنسانيّة الكبيرة، تماماً كما تفعل رئيسة المركز نورا جنبلاط".

ومن جهتها قالت السيّدة نورا جنبلاط: " للحقيقة، إنّ دعم الفنّان راغب علامة مهمّ جداً بالنسبة لنا، وهذه ليست المرّة الأولى، فقد كان دائماً داعماً لنشاطات هذا المركز، أمّا اليوم فهو سفيرنا للعام ٢٠١٨، ونحن نخطّط لحفليْن مقبليْن إنشاء الله في دبي وأبو ظبي في موسم الخريف المقبل، ونحن نعتبر دعمه للأطفال وللمركز عموماً مهمّاً جداً، ولذلك نحن نكنّ له كلّ التقدير والمحبّة، وهنا أستغلّ الفرصة لأشكره كثيراً بإسمي وبإسم مجلس الأمناء، وكل الفريق الطبّي، والإداريّ".

هذا ويستعدّ السوبر ستار للسفر إلى العاصمة المصريّة لإحياء السحور السنويّ الثالث لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجّان في فندق مينا هاس غولف غاردن في القاهرة في الخامس والعشرين من الجاري.



