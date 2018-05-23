انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا أسفل كوبري النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة "شاب" فى العقد الثالث من العمر، من مياه نهر النيل أسفل كوبري شرق النيل، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف العام.





كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرق النيل، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل اسفل كوبري الشرق.





وبالانتقال والفحص تم انتشال الجثة بمعرفة الانقاذ النهرى وتبين أنها لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر بكامل ملابسه ولا توجد به اصابات ظاهرية ولم يعثر معه على أية أوراق أومتعلقات تفيد فى تحديد شخصيته.





تم نقل الجثة الى مشرحة بنى سويف العام وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود اصابات ظاهرية وسبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.





وبالنشر عن الجثة وأوصافها ومراجعة حالات الغياب أسفر الفحص أن الجثة لشاب يدعي "صالح ح.ح" 27 عامًا صاحب محل ادوات كهربائية، مقيم مدينة إهناسيا ومحرر عنه محضر غياب رقم 14642018 إداري مركز شرطة إهناسيا.



