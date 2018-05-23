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"تعليم القاهرة": نتائج الشهادة الإعدادية "مُبشرة".. والمحافظ يعتمدها غدًا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:52 م
تعليم القاهرة: نتائج الشهادة الإعدادية مُبشرة.. والمحافظ يعتمدها غدًا
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ريم محمود
 
قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن تجميع نتائج الشهادة الإعدادية من 32 كنترول فى مراحله الأخيرة، مؤكدًا أنه سوف يتم الانتهاء منها على أقصى تقدير غدًا الخميس، وإذا لم يتم إعتمادها من محافظ القاهرة غدًا سيتم اعتمادها السبت المقبل.

وأكد "عطية" فى تصريحاته لـ"الفجر" أن النتائج مبشرة، ويتم الآن مراجعة أسماء الاوائل وبيانتهم قبل الإعلان عنهم.

وفى سياق متصل طمأن محمد عطية أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، والذيم لم تظهر نتائجهم حتى الآن، مؤكدًا أن نتائج النقل والشهادة الاعدادية سوف تظهر فى وقتا واحد.

وأضاف أن النتيجة ستكون بالمدارس بداية من صباح الأحد المقبل.
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