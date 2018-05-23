تغريدات الفنانين.. آيتن عامر تستغيث بمحمد صلاح

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الأربعاء، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمد هنيدي يقتحم الحمام على محمود حافظ

شارك النجم الكوميدي محمد هنيدي، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من أحداث الحلقة السادسة لمسلسله الكوميدي "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الأديب الكبير يوسف السباعي.

ظهر هنيدي في الفيديو وهو في حاجة إلى دخول الحمام لقضاء حاجته، بينما يتواجد به محمود حافظ للاستحمام، ما جعله يقتحمه عليه ويخرجه من سريعًا، في مشهد كوميدي.

محمد رمضان يشاهد رد فعل جمهوره على "نسر الصعيد"

بينما نشر الفنان "محمد رمضان "على حسابه الشخصى على تويتر، فيديو له وهو متواجد مع جمهوره.

وعلق قائلًا: "الحمد لله سعيد برد فعل نسر الصعيد على أرض الواقع بجانب تريند رقم واحد على جوجل واليوتيوب".

"كرارة" يهنئ شقيقه بعد ظهوره في "بالحجم العائلي"

هنّأ الفنان أمير كرارة، شقيقه الفنان أحمد كرارة بعد ظهوره في الحلقة السادسة من مسلسل بالحجم العائلي.

ووجه "أمير" رسالة لأحمد، وجاء فيها "ربنا يكرمك ويسهلك طريقك والله فرحان بيك وإن شاء الله أشوفك نجم قد الدنيا يارب أخويا أحمد كرارة".

عمرو سعد يحتفل بكأس مصر بعد تتويج الزمالك

شارك الفنان عمرو سعد صورة له ظهر فيها بحمل كأس مصر، بعد تتويج الزمالك به، عقب فوز الأخير على سموحة في المباراة النهائية.

وعلق عمرو سعد على الصورة قائلًا: "اللي عاوز الكأس المرة اللي جاية يعدي عليا"، في لقطة نادرة منه يكشف فيها انتماءه وحبه لنادي الزمالك، على الرغم من حرص الكثير من الفنانين على عدم إبراز انتماءاتهم الكروية.

آيتن عامر تناشد محمد صلاح

استغاثت الفنانة آيتن عامر، بطلة مسلسل أيوب، بمحمد صلاح، لاعب المنتخب القومي المحترف في صفوف ليفربول، بعد وقوعها في ورطة بسبب مسلسل ايوب، في مزاح عبر تويتر مع الشركة المنتجة.

وغرد الحساب الرسمي لشركة سينرجي المنتجة لمسلسل "أيوب"، على موقع تويتر، بتغريدة ساخرة من دور الفنانة أيتن عامر، التي تقدم شخصية "سماح" بالمسلسل، وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة: "بعد اللي سماح عملته في مسلسل أيوب، قررنا عدم صرف باقي مستحقاتها المالية من المسلسل لحد ما الناس ترضى عليها".

وعلقت الفنانة أيتن على تغريدة سينرجي، عبر حسابها الرسمي، مستغيثة بمحمد صلاح، قائلة: "يا خراب بيتك يا سماح، الرضا والسماح يا أهل السماح، ده احنا داخلين على كأس العالم.. أروح اشجع إزاي أنا دلوقتي.. الحقني يا أبو صلاح" .