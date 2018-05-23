"النيل للإعلام ببنها" يحذر طلاب الثانوية من عقوبة الغش وحيازة التليفون داخل اللجان



أكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أن القانون رقم 73 لسنة 2017 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، صدر لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وتهديدها للنظام التعليمى برمته وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص.



جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمها المركز، مساء اليوم الأربعاء، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية حول اهمية الجودة في النظام التعليمى بمشاركة الدكتور أحمد عمارة منسق فريق مبادرة نحو صحة وتعليم أفضل ومنظمات المجتمع المدنى وتطرق المشاركون الى ضرورة رفع وعى طلاب الثانوية العامة بقانون الغش الذى يتضمن هذه العقوبات وهي يحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته" الدور الثانى" ويعتبر راسبا فى جميع المواد.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف على حيازة التليفون المحمول أيًا كانت صفته.



ومصادرة الأدوات المضبوطة فى عمليات الغش والمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

