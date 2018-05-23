عبدالرحيم علي: البرلمان الحالي هو الأفضل في تاريخ مصر
الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:41 م
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، إنه راضي عن أدائه البرلماني بنسبة كبيرة، موضحًا أن ما يفعله لمصر في الخارج يُنسب له كنائب برلماني.
وأكد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أن البرلمان الحالي هو أفضل برلمان في مصر عبر التاريخ، وأفضل من عبر عن المصريين في هذا التاريخ.
وأضاف أن البلد الآن في حالة تكاتف، متابعًا: "نحن نخوض حرب وجود الآن، وإما أن نكون أو لا نكون، ومصر في خطر، وإللي مش شايف ده أعمى".