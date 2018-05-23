النقل توضح الطرق البرية الأكثر ازدحامًا في المملكة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن الطرق البرية الأكثر ازدحامًا في جميع مناطق المملكة، وذلك عن شهر أبريل.

وسجّل طريق مكة إلى جدة 2,736,701 مركبة، تبعه طريق أبوحدرية إلى البحرين بـ 1,123,860 مركبة، ثم طريق الدمام على الرياض بإجمالي 846,551 مركبة.

وجاء التقرير الشهري للوزارة، طريق جدة إلى مكة الحرمين، في الاتجاهين بمتوسط 163,796 سيارة و14,506 شاحنات الأعلى كثافة من بين الطرق البرية بالمملكة، تلاه طريق مكة – جدة في الاتجاهين بمتوسط 109,279 سيارة، و6,519 شاحنة.

وأوضح التقرير أن مدخل الرياض، من طريق القصيم سجّل المركز الأول بأكثر من 100 ألف مركبة، تلاه مدخل الرياض من طريق جدة 61,749 مركبة، ثم مدخل الرياض من طريق الخرج بـ 59,093 مركبة.