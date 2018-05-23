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رسميا.. عبد الشافي يجدد لـ"أهلي" جدة ويزامل "السعيد"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:34 م
رسميا.. عبد الشافي يجدد لـأهلي جدة ويزامل السعيد
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هاني عصام
 

 

قرر مسئولو نادي أهلي جدة السعودي توقيع عقد جديد مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لمدة موسم جديد بعد انتهاء إعارته للفتح السعودي.

  

وكان أهلي جدة أعار اللاعب للفتح السعودي في يناير الماضي قبل أن يقرر الأهلي توقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة موسم، وسيتم الاعلان عن التفاصيل خلال ساعات.


يذكر أن مسئولو فريق أهلي جدة نجحوا اليوم في ضم عبد الله السعيد رسميا، ليزامل عبد الشافي زميله بالمنتخب.

المزيد عن: كورة عبد الشافي رياضة السعيد أهلي جدة
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