الإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 5 متهمين بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن علاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وأمانة سر محمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى، بإعدام كل من سالم زكى ابراهيم وعمرو كمال زكى ابراهيم وتامر سالم زكى ابراهيم بالاعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد 25 عاما بحق كل من زكى كمال زكى ابراهيم وكمال سالم زكى ابرهيم تامر سالم زكى ابراهيم بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم مدانين فى قتل 3 اشخاص بمركز مغاغة بمحافظة المنيا فى نوفمبر 2011.





وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة بقتل كل من ياسر سيد مصطفى وسيد مصطفى معتوق واحمد ربيع سيد معتوق بمركز مغاغة باطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليهم اردوهم قتلى فى الحال.





وفى قضية ثانية أصدرت ذات المحكمة حكما بالاعدام شنقا على المتهم يوسف جاد زكى مالك 21 عاما بتهمة قتل المجنى عليه جاد المولى رشاد جاد المولى مع سبق الاصرار والترصد وفق امر الاحالة الصادر عام 2014 والتى احالت المتهم عقب وقوع الجريمة عام 2014.





وفى قضية ثالثة قضت ذات المحكمة باعدام المتهم محمد اشرف مصطفى ابراهيم بقتل المجنى عليه محمد جمال انور طالب بالمرحلة الاعدادية بمركز مغاغة عاما 2015.



