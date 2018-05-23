الفئة الثانية من بي إم دبليو تظهر في شكل جديد

بعد استمرارهما في الإنتاج منذ 2014, فـBMW، الفئة الثانية جران وأكتيف تورر حصلا على تحديثات بسيطة واختارت الشركة معرض جنيف 2018 لتقديم كلتا السيارتين للعالم، وبالرغم من أن تحديثات السيارتين بسيط ولكن يمكن للعين المدربة والخبراء في معرفة السيارتين اكتشاف الفروق في التصميم.





وأعلنت الشركة، عن حشد من الصور للسيارتين تظهر الفروق بينهما وبين موديلات 2018، بعض الشيء، وتشمل الفروق شبكة تهوية أكبر ومداخل تهوية أكبر في الأمام ومصابيح أمامية وخلفية معدلة، ووحدات ضباب ليد بجانب لونين خارجيين بجانب عجلات جديدة تتراوح في القياسات بين 16 و19 بوصة .





وقالت الشركة، إن مقصورة السيارة تركز على السائق بشكل أكبر مع شاشتين بجانب مقاعد أطول، لمزيد من الراحة ويمكن للمشترين الاختيار بين مزيج من الفرش القماشي، وألكانتارا وفرش جلدي داكوتا. وتشمل محركات السيارة عملية تحسين للانبعاثات الكربونية ويتوفر منها محركات ديزل رباعية الاسطوانات بشواحن توربينية.



