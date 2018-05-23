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الذهب يهبط عند التسوية مع مكاسب الدولار

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:30 م
الذهب يهبط عند التسوية مع مكاسب الدولار
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وكالات
 
 تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار الأمريكي، وقبيل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط المعدن الأصفر مع الأداء القوي للعملة الأمريكية قبيل الإفصاح عن محضر الاجتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي تراجع المعدن النفيس بالتزامن مع تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدم رضاه عن المفاوضات مع الصين، قبل أن يصرح بأن المحادثات تحتاج إلى استخدام هيكل مختلف.

وفي بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت"، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال مايو الجاري، في حين كشفت أخرى عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو بنحو 0.2% إلى 1289.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1292.96 دولار للأوقية

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو  0.6% إلى 94.168 دولار.
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