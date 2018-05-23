محافظ الإسكندرية يخصص أراضي لملاعب سبورتنج والأوليمبي

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم على تخصيص قطعة أرض بمسطح 10.4 فدان بأرض الغابة الترفيهية على طريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي فى الجهة المقابلة لمحكمة الاستئناف لانشاء مسجد (الشهداء ) وممشى جنائزى وقاعة عزاء عسكرى لاستيعاب مناسبات العزاء بمدينة الاسكندرية على ان تتكفل القوات المسلحة بأعمال الانشاء وتخصص عوائد المشروع لمشروعات بشاير الخير لمقاومة العشوائيات والمناطق الغير مخططة داخل مدينة الاسكندرية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة أمين سر المجلس، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، والعميد علاء العويني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والسادة أعضاء مجلس النواب السكندريين، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخصص المجلس قطعة أرض بمسطح 5 فدان بارض الغابة الترفيهة على طريق الاسكندرية – القاهرة الزراعى فى الجهه المقابلة لمحكمة الاستئناف لاستخدامها كملاعب رياضية وحمامات سباحة وانشطة اجتماعية ومباني خدمية لصالح نادي سبورتنج، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة ارض مسطحها 4 فدان بالمنشية الجديدة ( بجوار مستشفي طلعت مصطفي ) وتخصيصها لصالح النادي الأوليمبي لعمل ملاعب تدريبية عليها على ان يتم انهاء الملاعب خلال 12 شهر من تاريخ استلام الارض وسيتم انشاء (( ملاعب كرة قدم – ملاعب كره سله ويد – حمام سباحه – صاله نزال – صاله جمباز – غيرها من الالعاب الفردية والجماعية - مبنى اجتماعى وخدمى )) وتستغل هذه الملاعب لاستقبال وخدمة ابناء واهالى المناطق المجاوره وكافة المجتمع السكندرى.

ووافق المجلس على مد خط غاز طبيعى ريفين قطر 30 بوصة بطول 70 كم وعمق(1 م) من الراسم العلوى للماسورة وعرض 20م وإقامة عدد 6 غرف بلوف ويبدأ مسار الخط داخل محافظة الأسكندرية من كم45 موازيًا للترعة والمصرف من الناحية الغربية حتى كم 50.200 ويمتد موازيًا لمصرف الحارس العمومى من الجهة الجنوبية الشرقية، حتى كم 57.300 ويمتد موازيًا له من الجهة الجنوبية، وموازيًا لترعة النوبارية الملاحية من الجهة الجنوبية الشرقية داخل الأراضى الزراعية حتى كم 69.500 حيث يصل إلى مجمع غازات الصحراء الغربية للشركة ( جاسكو ) عند كم 70، كما تمت الموافقة على مد خط غاز طبيعى اخر من مصنع البوتجاز قطر 18 بوصة بطول 5كم وعمق (1 م ) من الراسم العلوى للماسورة وعرض 20م وإقامة عدد 3 غرف بلوف؛ ويبدأ مسار الخط من نقطة جنوب مصرف حارس العمومى بالأسكندرية ثم يمتد فى الإتجاه الشمالى الغربى لمسافة 4.5 كم حتى يصل إلى شركة العامرية للبترول ويمتد داخل الشركة لمسافة 500م حتى يصل إلى داخل مصنع البوتجاز التابع لشركة جاسكو.

وعلى الصعيد ذاته؛ قبل المجلس التبرع المقدم من جمعية الجزائر الزراعية عن قطعة الارض الكائنة بمنطقة الجزائر التابعة لحي العامرية ثان والبالغ مسطحها 3691م تقريبًا وتخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم اساسى لافادة اهالي المنطقة ولحاجة المنطقة لاقامة مدرسة، كما اعتمد المجلس تسليم 87 سيارة ومعدة نظافة ( 47 سيارة بسعات مختلفة – وعدد 30 تروسيكل قلاب – وعدد 10 لودر) لشركة المقاولون العرب بعد نقل ملكيتها من وزارة البيئة الى محافظة الاسكندرية وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة الارض بمساحة 48 فدان بمنطقة ام زغيو بحي العجمي لتكون منطقة لوجسيتية وذلك لاهمية وجود مثل هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة، وكذا توفير منافذ لبيع السلع باسعار مخفضة، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود منطقة لوجيستية واحده على الاقل بكل محافظة على مستوي الجمهورية، هذا وقد وافق المجلس على تقسيم قطعة ارض بمساحة 11400م2 تقريبا والتي تطل على مستشفي العجمي العام لاقامة نقطة شرطة بمسطح 1 فدان 4200م2،وانشاء مجمع مدارس على مساحة 6622م2، ومركز ثقافي على مساحة 600م2.