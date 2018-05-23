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وزير النقل: محطة مترو 'عدلي منصور' ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صور)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:24 م
وزير النقل: محطة مترو 'عدلي منصور' ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صور)
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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كرستينا عياد - تصوير: ولاء غنيم
 


قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن محطة مترو المستشار عدلي منصور، ستكون أكبر محطة مترو سيتم إنشائها على مستوى الشرق الأوسط، وتقوم بربط المرحلة الرابعة من الخط الثالث مع القطار السريع.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 65 فدان، وتعد ضمن المرحلة 4B، من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تبدأ من محطة هشام بركات وتنتهي بمحطة عدلي منصور، مؤكدًا أن طول هذه المرحلة يبلغ أكثر من 6 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 7 مليار و800 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2019.


وزير النقل: محطة مترو 'عدلي منصور' ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صور)
وزير النقل: محطة مترو 'عدلي منصور' ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صور)
المزيد عن: هشام عرفات محطة عدلي منصور مترو الأنفاق النقل القطار السريع الفجر الخط الثالث لمترو الانفاق أخبار مصر أخبار الفجر
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