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إيران: المؤامرات الأمريكية ستفشل بلا شك

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:23 م
إيران: المؤامرات الأمريكية ستفشل بلا شك
أرشيفية
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صرح المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أن كافة المؤامرات الأمريكية، ضد الجمهورية الإسلامية ستفشل.

وقال خامنئي خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، في البلاد إنه منذ الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا قامت الولايات المتحدة، بالعديد من الأعمال العدائية؛ لتقويض نظام الجمهورية الاسلامية، وقامت بكثير من النشاطات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدعائية ضدها.

وتابع أن جميع هذه المؤامرات باءت بالفشل، وأن الجمهورية الإسلامية ماضية قدما بعد 40 عاما، بما تمتلك من طاقات وإمكانيات متنوعة.

وأضاف، ليس لدينا شك بأن الفشل من نصيب الأعداء، معتبرا أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يكون أفضل من أسلافه من أمثال بوش وريغان.

ويأتي ذلك بعد أن توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بفرض أشد عقوبات في التاريخ على إيران، وطرح 12 شرطا لتطبيع العلاقات مع طهران، اعتبرتها الأخيرة تعجيزية.
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