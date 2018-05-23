وكيل الأنبا مرقس: تقنين وضع 11 كنيسة من أصل 17 في حي شرق بشبرا الخيمة

قال مراد غالي، وكيل الأنبا مرقس أسقف شبر الخيمة وتوابعها، إنه تم تقنين أوضاع 41 كنيسة أرثوذكسية على مستوى محافظة القليوبية، مضيفًا أن تقنين أوضاع الكنائس والأعلان عنها يتم على عدة مراحل.





وتابع "غالي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها في حي شرق 11 كنيسة من أصل 17، بمناطق "شبرا الخيمة وأول وثان، وقليوب، والقناطر، ومدينة الأندلس.





يذكر أن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أعلن اليوم الأربعاء، في اجتماع المجلس التنفيذي، تقنين وضع 40 كنيسة أرثوذكسية كمرحلة أولى وتوفيق أوضاعهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.



