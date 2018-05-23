وزير الخارجية: المفاوضات التساعية حرصت على الانتهاء من الدراسات الفنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات التساعية حرصت على الانتهاء من الدراسات الفنية وفقًا لإعلان المباديء.



وأضاف "شكري"، خلال تصريحاته للتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنه كان من الأهمية أن يتم تحريك هذا المسار الفني في إطار زمني محدود وواضح، ومن خلال التواصل مع استشاري حتى ينتهي من الدراسات الفنية.

