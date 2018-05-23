"الأرصاد" تحذر من الطقس.. والعظمى بالقاهرة غدًا 38 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الصفحة الرسمية لها، أنه متوقع لحالة الطقس، أن يكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، ثامن أيام رمضان الموافق، 24 مايو الجاري، بمختلف المحافظات:





-القاهرة





العظمى 38، والصغرى 25.









-الإسكندرية





العظمى 32، والصغرى 22.









-بورسعيد





العظمى 29، والصغرى 22.









-الإسماعيلية





العظمى 39، والصغرى 25.









-الفيوم





العظمى 39، والصغرى 25.









-المنيا





العظمى 41، والصغرى 25.









-أسيوط





العظمى 42، والصغرى 27.









-أسوان





العظمى 45، والصغرى 30.