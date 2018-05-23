"يونس" تجمع مصطفى حجاج بـ"الكينج" محمد منير

أحيا مساء أمس النجم مصطفي حجاج، حفل خيمة فتافيت السكر الرمضانية، وسط تواجد كبير من نجوم الفن و الغناء.

وكانت مفاجأة الحفل عن مشاركة الكينج محمد منير لمصطفي حجاج في غناء أغنية «يونس» التي تغني بها الثنائي وصت صيحات الحضور بغناء الكينج مع حجاج.

وكان قد حرص علي حضور الحفل الكينج محمد منير والنجمة الهام شاهين والفنانة داليا البحيرى وزوجها والمنتج هاني محروس وزوجته مهندسة الديكور عفاف جريس ونجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن و حمدي الميرغني و أوس أوس و أمير شاهين و فراس سعيد والمخرجة منال الصيفي والمنتج ماجد يوسف ومنه جلال وشريف باهر وأميرة هاني ومحمد الشقنقيرى وصفاء جلال واحمد عبد الله محمود و حمدي.