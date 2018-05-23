سعد الصغير والمطربة دينا صبري في كواليس "30 ليلة وليلة" (صور)

يواصل الفنان سعد الصغير، تصوير عدد من مشاهد مسلسل "30 ليلة وليلة" فى منطقة الصليبة بأكتوبر، والذى يعرض حاليا على قناة النهار ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بدرية طلبة ووائل علاء وشيماء سيف.

والتقطت عدد من الصور تجمع "الصغير بـالمطربة دينا صبري، الذى يتزوج منها فى أحداث العمل والذى يراهن عليها بقوة خاصة أنها من الأصوات القوية الذى يتوقع لها مستقبل كبير فى الغناء الشعبى مثل المطربة بوسى وأمينة.

وأضاف الصغير أنها تقدم خلال المسلسل 3 أغانى من ضمنها أغنية لأم كلثوم وأغنية "أنا بعشقك" وأغنية "عريسى ومش اسيبه".

المسلسل ينتمى إلى طبيعة الأعمال التاريخية الكوميدية التى يعتبرها جديدة على الدراما المصرية وتقدمه بشكل مختلف تماما عن أدواره السابقة، خاصة أنه من هواة هذا النوع من الأعمال كما ذكر لنا سعد سابقا، وهو من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.