الجمهور يتغزل بجمال "ستيفاني صليبا": "أجمل وجه سينمائي"

لفتت الممثلة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا الأنظار إليها مع مشاركتها الأولى في الدراما المصرية من خلال مسلسل "فوق السحاب".

ونالت "ستيفاني" ردود فعل إيجابية عن دورها في المسلسل، وتغزل الجمهور في جمالها حيث وصفها عدد من نشطاء موقع "تويتر" بأنها أجمل وجه سينمائي.



