الجمهور يتغزل بجمال "ستيفاني صليبا": "أجمل وجه سينمائي"
الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:32 م
شيماء عطية
لفتت الممثلة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا الأنظار إليها مع مشاركتها الأولى في الدراما المصرية من خلال مسلسل "فوق السحاب".
ونالت "ستيفاني" ردود فعل إيجابية عن دورها في المسلسل، وتغزل الجمهور في جمالها حيث وصفها عدد من نشطاء موقع "تويتر" بأنها أجمل وجه سينمائي.
"فوق السحاب" بطولة هانى سلامة، واللبنانية ستيفاني صليبا، تأليف حسان دهشان، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز إنتاج شركة Synergy - تامر مرسي.
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