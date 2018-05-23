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عبدالرحيم علي: مصر بحاجة إلى وزير للسعادة.. ولو كنت رئيسًا لفعلتها

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:35 م
عبدالرحيم علي: مصر بحاجة إلى وزير للسعادة.. ولو كنت رئيسًا لفعلتها
عبد الرحيم علي
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أمنية فوزي
 
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، إن مصر بحاجة إلى وزير للسعادة، لافتًا إلى أنه كان سيعين وزيرًا للسعادة إذا كان رئيسًا للجمهورية.

وتابع "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء،: "بشوف المصريين سعداء في يوم واحد بس وهو يوم ما منتخب مصر يفوز في كأس إفريقيا".

وأكد: "لو كنت وزيرًا للسعادة سأقاتل من أجل حصول مصر على كأس إفريقيا وكأس العالم، حتى تكون مصر سعيدة".
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