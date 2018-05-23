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عاجل.. ملك الأردن يغادر مصر بعد لقاء الرئيس السيسي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:34 م
عاجل.. ملك الأردن يغادر مصر بعد لقاء الرئيس السيسي
عبد الفتاح السيسي وملك الأردن
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غادر الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 ساعات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ملك الاْردن، وبحث معه سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع فى الشرق الاوسط وعلى الساحة الفلسطينية، وكذلك التطورات الإقليمية الراهنة.

وعقب انتهاء المباحثات أقام الرئيس مأدبة إفطار على شرف جلالة الملك عبد الله الثاني.

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