الأهلي يحقق في تمارض "علي معلول"

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، طلب تقرير طبي شامل عن إصابة الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، للتعرف على حقيقة تمارضه في الفترة الأخيرة بسبب خوفه من تفاقم الإصابة قبل المونديال.

وكانت بعض الأنباء قد وصلت لمسئولو القلعة الحمراء، أن اللاعب كان جاهزا أكثر من مرة للمشاركة في المباريات الأخيرة، خاصة أمام الترجي التونسي التي تعادل فيها الفريق سلبيا ببرج العرب، وبعدها مباراة كمبالا سيتي الأوغندي الذي لقي فيها الأهلي خارج ملعبه أول هزيمة في البطولة الإفريقية، ولكنه رفض المشاركة بحجة الإصابة.

وشارك معلول فى تدريبات المنتخب التونسي استعدادا للمباريات الودية أمام البرتغال وأسبانيا وتركيا ، وهو ما اثار شكوك مسئولي الأهلي حول حقيقة إصابة على معلول قبل السفر لتونس .