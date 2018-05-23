وزير التعليم ينعي وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات بقنا

نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني وفاة الطالبة أيه حمدي بدبلوم المدارس التجارية بقنا، والتي وافتها المنية اليوم أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



