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وزير التعليم ينعي وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات بقنا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:32 م
وزير التعليم ينعي وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات بقنا
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني وفاة الطالبة أيه حمدي بدبلوم المدارس التجارية بقنا، والتي وافتها المنية اليوم أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة المغفورة لها، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
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