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فريدة الشوباشي: حمدين صباحي أصابني بـ"خيبة أمل" (فيديو)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:33 م
فريدة الشوباشي: حمدين صباحي أصابني بـخيبة أمل (فيديو)
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أمنية فوزي
 
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه كانت توجد علاقة صداقة في فترة من الفترات، بينها وبين الناشط السياسي حمدين صباحي.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج المواجهة، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء: "اتصدمت فيه، أصابني بخيبة أمل"، موضحة أنه تحالف مع الإخوان.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ناصري يتحالف مع الإخوان؛ إما الوطن أو الخلافة، متابعة: "الرجل بتاعهم قال طز في مصر، ومايهمنيش ماليزي يحكمني طالما مرسي موجود".
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