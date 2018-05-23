فريدة الشوباشي: حمدين صباحي أصابني بـ"خيبة أمل" (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه كانت توجد علاقة صداقة في فترة من الفترات، بينها وبين الناشط السياسي حمدين صباحي.





وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج المواجهة، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء: "اتصدمت فيه، أصابني بخيبة أمل"، موضحة أنه تحالف مع الإخوان.



