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هوسكورد: استبعاد محمد صلاح من التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:27 م
هوسكورد: استبعاد محمد صلاح من التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

خرج محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من التشكيل المثالي للدوريات الخمس الكبرى في أوروبا لموسم 2017/2018.


ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيلة المثالية للدوريات الخمس للموسم الذي انتهى هذا الشهر وغاب عنها محمد صلاح.

التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

أليسون (روما)، نالدو (شالكة)، ساني (هانوفر)، كيميش (بايرن ميونيخ)، كولاروف (روما)، توفان (مارسيليا)، دي بروين (مانشستر سيتي)، نبيل فقير (ليون)، كوتينيو (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة).

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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