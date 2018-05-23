حزب الله يشيد بانتصارات الجيش السوري جنوب دمشق

أشاد "حزب الله" اللبناني باستعادة الجيش السوري لأحياء جنوب العاصمة دمشق ودخوله منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك وتطهيرهما من الإرهابيين واعتبرها إنجازا كبيرا يؤمن دمشق وريفها بشكل كامل من اعتداءات المسلحين.









وقال الحزب في بيان له اليوم نقله موقع "المنار" التابع للحزب: إن "هذا الإنجاز هو انتصار جديد يحققه محور المقاومة في سياق جهوده لتحرير كامل التراب السوري من المعتدين









وهنأ الحزب في بيانه الشعب السوري وقيادته على تطهير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك من الإرهاب منوها بـ"شجاعة وكفاءة ضباط وجنود الجيش العربي السوري وحلفائه الذين صنعوا هذا الانتصار الجديد وبذلوا التضحيات الجسام".





وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أعلنت يوم الاثنين، تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، من تنظيم "داعش" الإرهابي.









وأصدر الجيش السوري، بيانا نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال فيه: "بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل".



