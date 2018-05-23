بسمة: نفسي أقدم عمل يدخل مهرجان كبير مثل "كان" أو "فينيسيا"

حلت الفنانة بسمة، في حلقة جديدة من برنامج "صدة ردة"، على راديو إينرجي تردد 92.1 والذي يتحدث فيه النجوم بمصطلحات كروية.

وقالت أن التمثيل هو الهواية التي أحبتها وقررت أن تحترفها في حياتها، وعن استخدامها للكارت الأصفر والأحمر في حياتها اليومية، قالت أنها لم تستخدم الأحمر قبل ذلك ولكن تستخدمه فقط لأي شخص يقوم بإحباطها وهز ثقتها بنفسها.

وعن الحظ في حياتها، قالت: "في البداية كنت أعتمد على ضربات الحظ ولكن بعد فترة من العمل بالتمثيل بدأت في اعتماد خطة مدروسة"، وتابعت "جلست كثيراً على دكه الاحتياطي على الرغم من وجود عروض كثيرة إلا أنني فضلت الابتعاد".

وتطرقت بسمة لعملها وحياتها الفنية، وقالت أن عملها كمذيعة في البداية جعلها تكسر رهبة الوقوف أمام الكاميرا، وعن أحب الأعمال لها، قالت: "استمتعت بتجربة العمل مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم "رسائل البحر" ودخلت في مرحلة نضج فني وإنساني بعد ذلك"، وأضافت: "العمل مع المخرج عمرو سلامة في فيلم "زي النهاردة" و"شيخ جاكسون" كان ممتع ، وكذلك العمل مع المخرج محمد أمين في "ليلة سقوط بغداد".

وكشفت بسمة أن التحضير لتصوير فيلم ما يكون أكثر من التحضير لتصوير مسلسل وذلك بسبب ظروف الصناعة التي تعيشها مصر، وأكدت أنها تتحضر جيداً لأي دور ستقوم بتصويره فتقوم قراءة السيناريو أولاً ومن ثم التدقيق في التفاصيل .

وعن الانجازات الفنية لأي فنان أكدت أن الانجازات المحلية لأي فنان مهمة، وعن دورها في عمل أمريكي، قالت إنها استفدت كثيراً من هذه التجربة وكانت خطوة هامة في حياتها.

وختمت حديثها قائلة: "كأس العالم بالنسبة لي هو إني أقدم عمل يدخل مهرجان كبير زي كان أو فينيسيا".