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صديقتا نادين نسيب نجيم يأخذانها إلى جهة غير معلومة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:24 م
صديقتا نادين نسيب نجيم يأخذانها إلى جهة غير معلومة
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الفجر الفني
 
جهزت اثنتان من صديقات النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مفاجأة لمساعدتها على التخلص من ضغط التصوير، بعد فترة طويلة انشغلت فيها بتصوير مسلسلها الرمضاني "طريق".

صديقتا نادين، اصطحبتا ملكة جمال لبنان السابقة، لوجهة لا تعلم نادين تفاصيلها، على الرغم من أنها هي من كانت تقود السيارة، إلا أنها كانت تتبع ارشادات صديقتيها، لتكون المفاجأة في نهاية مشوارها، بجلسة حالمة على أحد شواطيء بيروت.

نادين غنت ولعبت ورقصت وتنزهت على الشاطئ، مع صديقتيها في أجواء لم تكن تتخيلها، وشاركت متابعيها بمقطع فيديو، وثقت من خلاله تفاصيل الرحلة، وكتبت معلقة: "عندما جهزت بناتي مفاجأة بعد أيام طويلة من التصوير".

جدير بالذكر أن نادين تشارك في بطولة «طريق» الذي تخرجه رشا شربتجي، أمام الفنان السوري عابد فهد، وهو ثاني عمل يجمعهما بعد مسلسل «لو»،

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