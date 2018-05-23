عبدالرحيم علي: لا يجوز مطلقًا شطب الصحفي من النقابة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، أنه لا يجوز مطلقًا شطب عضوية أحد الصحفيين من النقابة، ولو كان نقيبًا للصحفيين لن يفعل ذلك أبدًا.



وأوضح "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أن الشطب يعني قصف القلم، وأن قصف القلم مؤلم.



وأضاف أنه يجب ترك الصحفي المخالف للجمهور يقصفه، بدلًا من أن تقوم النقابة بقصفه، ويجب تركه للجمهور والقانون بدلًا من عمل بطل منه؛ لأن قصف القلم قضية كبيرة.

