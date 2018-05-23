"تموين كفر الشيخ" تتسلم كشوف ٢٣٣٠٥ بطاقة لصرف المقررات بأذون ورقية
الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:22 م
الفجر
قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الدكتور علي مصيحلي، وزير التموين، أصدر قراره بالصرف الورقي لأصحاب البطاقات المنفذة علي النظام ولم يتم طباعتها حتى يتمكن أصحاب تلك البطاقات من صرف مستحقاتهم خلال شهر رمضان.
وأضاف "الهابط"، أن مديرية التموين بالمحافظة، تسلمت كشوف من الوزارة تضم ٢٣٣٠٥ بطاقة مقرر الصرف لهم بأذون ورقيه لحين إصدار بطاقتهم الذكية خلال شهر رمضان، وعلى أصحاب تلك البطاقات التوجه للمكتب التمويني التابعين له لمطالعة الكشوف الواردة من الوزارة.
وتابع أنه فور وصول تلك الكشوف قام المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالاجتماع بمديرى الإدارات التموينية بدائرة المحافظة لتسليمهم تلك الكشوف ووضع آلية تنفيذ قرار الوزير بهذا الشأن، وللاستعلام عن مدى استحقاقهم لاذن ورقي او الدخول علي موقع وزارة التموين http:www.msit.gov.eg للاستعلام أيضا.
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