وزير النقل: محطة مترو "عدلي منصور" ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صورة)
الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:20 م
كرستينا عياد
رصدت الفجر خلال المؤتمر المنعقد صباح اليوم لتدشين وصول ماكينة الحفر العميق "نفرتاري" لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث صورة من العرض الذي قدمه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توضح خريطة المحطات التبادلية على جميع خطوط المترو المخطط انشاؤها في القاهرة الكبرى، لتكون هذه المحطات التبادلية المتممة لرؤية الهيئة القومية للانفاق حتى عام 2030.
ومن جانبه صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هذه المحطات يعود الاهتمام بها منذ قرابة ثماني سنوات حينما كان المهندس علاء فهمي وزيرا للنقل، موضحا أن أهمية هذه المحطات تكمن في مساعدتها لتفريغ القاهرة الكبرى من الكثافات المرورية العالية وخدمة النقل.
وأضاف "عرفات"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن عدد هذه المحطات اربعة محطات وهي محطة المستشار عدلي منصور والتي تعد اكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، وتقوم بربط المرحلة الرابعة من الخط الثالث مع القطار السريع، والمحطة التبادلية الثانية لمحور روض الفرج على الخط الثالث للمترو، لربط المرحلة الثالثة من الخط الثالث مع محور رفض الفرج، والمحطة التبادلية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر والتي تقوم بالربط بين المرحلة الاولى من الخط الرابع مع الترام السريع لمدينة 6 أكتوبر، وأخر محطة يتم حاليا تخطيطها لتكون في منطقة المنيب وتقوم بربط المرحلة الخامسة من الخط الثاني مع وسائل النقل الجماعي القادمين من الوجه القبلي وبذلك تساهم في تخفيف كثافات الوجه القبلي عن محطة رمسيس.
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