وزير النقل: محطة مترو "عدلي منصور" ستكون الأكبر في الشرق الأوسط (صورة)

رصدت الفجر خلال المؤتمر المنعقد صباح اليوم لتدشين وصول ماكينة الحفر العميق "نفرتاري" لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث صورة من العرض الذي قدمه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توضح خريطة المحطات التبادلية على جميع خطوط المترو المخطط انشاؤها في القاهرة الكبرى، لتكون هذه المحطات التبادلية المتممة لرؤية الهيئة القومية للانفاق حتى عام 2030.





ومن جانبه صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هذه المحطات يعود الاهتمام بها منذ قرابة ثماني سنوات حينما كان المهندس علاء فهمي وزيرا للنقل، موضحا أن أهمية هذه المحطات تكمن في مساعدتها لتفريغ القاهرة الكبرى من الكثافات المرورية العالية وخدمة النقل.



