الحلقة السابعة من "فوق السحاب" مطاردات بين هاني سلامة ورجال المافيا

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "فوق السحاب" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة أبرزها إرسال المافيا الروسية أحد أعوانها لقتل سمكة" ميرنا نور الدين" شقيقة ماندو" هاني سلامة" ولكن قامت تاليا" ستيفاني صليبا" بانقاذها وقامت بقتل من تريد قتلها بمسدس كاتم للصوت , وقاموا بالاتصال بماندو من اجل مساعدهم في التخلص من الجثة.

وشهدت الحلقة العديد من المطاردات التي نفذها المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية شديدة وتكنيك مختلف وصورة مميزة , وكانت بين أحد أعوان المافيا الروسية وماندو والتي انتهت بانتصار ماندو.

"فوق السحاب" يقوم ببطولته النجم هاني سلامة وستيفانى صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغنى وأحمد كرارة ونهال عنبر وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وشادي الفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسى.