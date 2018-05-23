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توزيع ١٢١٣٢ بطاقة تموينية ذكية على أصحابها بكفر الشيخ

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:05 م
توزيع ١٢١٣٢ بطاقة تموينية ذكية على أصحابها بكفر الشيخ
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الفجر
 
قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت ١٢١٣٢ بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد تم طباعتها من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة والتي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي تحت إشراف وزارة التموين وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف "الهابط"، أن عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة لتقوم تلك المكاتب بدورها في تسليمها لأصحابها حتي يتم الصرف بها بداية من الشهر المقبل،وان هناك أيضا عددًا من البطاقات ما بين تالف وفاقد وإصدار جديد تم طباعتها مؤخرًا وجارى استلامها خلال الأيام القليلة القادمة لتسليمها لأصحابها.
المزيد عن: وزارة التموين محافظات تموين كفر الشيخ أخبار مصر
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