توزيع ١٢١٣٢ بطاقة تموينية ذكية على أصحابها بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت ١٢١٣٢ بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد تم طباعتها من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة والتي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي تحت إشراف وزارة التموين وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.



