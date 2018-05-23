مروان يونس ووالدته على الهواء لأول مرة عبر "إينرجي" (فيديو)

في حلقة باسم "كائن الأم" قدم مروان يونس حلقة اليوم من برنامجه "مروان جانا" على راديو إينرجي تردد ٩٢.١ بمشاركة والدته.

وعلى مدار ساعة كاملة قدم الثنائي حلقة مليئة بالضحك والمشاركة مع الجمهور من خلال الاتصالات وخصص يونس ووالدته الحلقة لحل مشاكل الجمهور وتقديم نصائح لهم بطريقة مختلفة وطريفة على طريقتها الخاصة.

وأجري أحمد الوكيل مقدم برنامج "متسقوش فيها" اتصال مع مروان وأعرب عن إعجابه الشديد بالحلقة والبرنامج وما يقدمه يونس .

"مروان جانا" برنامج يومى ساخر من الأحد للخميس، ويقدمه مروان يوميا على الهواء مباشرة من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وهى التجربة الإذاعية الأولى لمروان يونس.

وكانت إذاعة "إينرجى" قد رفعت شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"، حيث تعتمد على خريطة برامجية للشباب.