عاجل.. "المركزى" يصدر تحذير هام بخصوص حسابات "التبرعات" للجمعيات الأهلية

حذر البنك المركزي المصري قيام البنوك العاملة في السوق المصرية بفتح حسابات لتلقي أموال من المتبرعين دون الحصول على تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.





وقال المركزي - في بيان - إنه يجب على البنوك التأكد المسبق من حصول الجمعيات على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل السماح بفتح حسابات لها وقيامها بجمع أموال من المتبرعين.





وحذر البنك المركزي البنوك من إدراج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من قبل العملاء، وذلك دون الحصول على ترخيص بجمع المال بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى والمنظمة وفقا لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.