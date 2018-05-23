محاولة انتحار ريم مصطفى تتسبب في مقتل كريم فهمي (فيديو)

أثارت الفنانة ريم مصطفى، إعجاب المشاهدين في الحلقة السادسة، بعد تقديمها لمشهد master scene أمام الفنان كريم فهمي.

حيث استطاعت ريم مصطفى كسب تعاطف المشاهدين في المشهد الأخير من الحلقة السادسة، الذي كشف أن "حمزة" الذي يلعب دوره كريم فهمي يعلم بحب "فرح" ريم مصطفى له، وعلى علم بكم العذاب الذي تعيش فيه "فرح"، وأقدمت على الانتحار، لكن محاولة "حمزة" لإنقاذها من الانتحار تسببت في مقتله.

وقد أثار أداء ريم مصطفى إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عبرت عن الحوار الذي كتبه دكتور محمد رفعت بطريقة بارعة.

يشارك في بطولته كل من كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي.