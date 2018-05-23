أسرار تكشف لكِ تصرفات زوجكِ الغير واضحة

هناك تصرفات يفعلها زوجكِ ولا تعرفين ما المقصود بها وهي تدور داخل عقله فقط؛ لذا جلبنا لكِ اليوم عزيزتي بعض الأسرا التي تعرفين ممن خلالها تصرفات زوجكِ الغير مفهومة وهي كالتالي:-





يشتكي الآباء أن الأم لا تهتم كثيراً بمظهرها في البيت، وليس المقصود هنا العلاقة الحميمة، بل المقصود الاهتمام بملابسها وشكلها طوال اليوم في المنزل، لهذا عليك الحرص على أن تفصلي بين ملابس المطبخ وملابس البيت وملابس النوم.





فكرة أن سعادة الأسرة من سعادة الأم فكرة يكرهها الرجال بشكل عام، لهذا لا تحاولي أن تستخدمي هذا السلاح.. حاولي دائماً إيجاد حل وسط، تناقشي مع زوجك في أموركما الحياتية معاً، حاولا تقديم اقتراحات مختلفة؛ ففكرة تمسك كل طرف برأيه لن تفيد أحداً في النهاية.





عندما تطلبين من زوجك أداء مهمة ما وخاصة فيما يتعلق بالبيت لا تتوقعي أن يقوم بأدائها علي أكمل وجه أو في التو واللحظة، ولا تلوميه إن لم يقم بها بالشكل الصحيح، مثلاً أن يستخدم الإسفنجة المخصصة للأكواب في غسل الأطباق، أو وضع ملابس الأطفال في مكان غير صحيح بالدولاب، فلومه في هذه الحالة سيجعله يرفض مساعدتك مرة أخرى.





رفضك ممارسة العلاقة الحميمة دون وجود عذر، يؤذي زوجك.. قد لا يُظهر لك هذا في البداية، ولكن مع مرور الوقت يبدأ بشغل نفسه بأشياء أخرى بدلاً من قضاء الوقت معك.





زوجك قد يتعامل ببعض الخشونة مع طفلك، قد يسمح له بالقفز فوق الأريكة أو اللعب مع الطفل بشكل قد تعتبرينه أنت عنيفاً بعض الشيء.. لا توبخيه؛ فهو طفله أيضاً، لهذا هو يخاف عليه ويحبه، لكن بطريقة مختلفة قليلاً عنك.



