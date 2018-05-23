محافظ السويس: تشكيل لجنة لبحث مشاكل مراكب النزهة والسياحة
الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:34 م
أبوبكر عبد المعز
قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس تشكيل لجنة لبحث مشاكل مراكب النزهة والسياحة التي توقفت تضامنا مع الأحداث الجارية بالعملية الشاملة سيناء 2018.
وطلب "حامد" عمل مذكرة بكافة طلبات أصحاب مراكب النزهة والمستحقات المقررة وأضرار إيقاف العبور لمراكب الصيد والنزهة داخل خليج السويس، وذلك ردا على شكاوى عدد من المواطنين باللقاء الجماهيري.
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