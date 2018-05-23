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أمريكا تحذر مواطنيها فى الصين بعد إصابة قنصلى فى هجوم صوتى غريب

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:28 م
أمريكا تحذر مواطنيها فى الصين بعد إصابة قنصلى فى هجوم صوتى غريب
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أصدرت السفارة الأمريكية فى الصين، تحذيرات لرعايها، اليوم بعد إصابة عامل فى القنصلية الأمريكية بمدينة قوانجتشو جنوب الصين، بصدمة طفيفة فى المخ، نتيجة تعرّضه لأصوات غير طبيعية.


وقالت السفارة الأمريكية، إنها لا تستطيع ربط القضية الصحية بحادث تعرّض له موظفو الحكومة الأمريكية فى كوبا فى أواخر عام 2016.


ورغم ذلك، ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى وقت لاحق بالكونجرس، إنّ "الهجوم الصوتي" في الصين "مماثل طبيًا" لحوادث كوبا، وفقاً لوكالة رويترز.

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