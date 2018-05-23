نائب أمير مكة يشيد بمجهودات نادي الاتحاد بعد فوزه بكأس الملك
الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:25 م
أشاد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بالدعم الذي قدّمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للأندية السعودية الذي يُعد بمثابة الدافع لها للمنافسة وتحقيق البطولات، حاثاً أندية المنطقة على الاستفادة من هذا الدعم.
وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، اليوم الإربعاء، رئيس مجلس إدارة ولاعبي نادي الاتحاد بمناسبة تحقيقهم كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لنادي الاتحاد بتحقيق البطولة، مؤكدًا أنه يعلم الجميع الظروف التي مرّ بها النادي خلال الموسم الرياضي، ولكن بفضل الله، ثم بجهود أعضائه حقق البطولة الأغلى التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً للنادي التوفيق في المسابقات كافة.