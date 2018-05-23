أجور الرياضيين للظهور في برنامج رامز جلال (السعيد الأعلى)

وصل أجر الرياضيين إلى مبلغ 60 ألف دولار مقابل الظهور مع رامز جلال في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" بروسيا قبل انطلاق كأس العالم 2018.





وتقاضى عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي مبلغ 60 ألف دولار للظهور في البرنامج وهو نفس المبلغ الذي تقاضاه أحمد الشناوي حارس الزمالك وشريف إكرامي حارس الأهلي وحسام البدري المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.





أما سعد سمير مدافع الأهلي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ومحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الرائد السعودي فتقاضي كل منهم 30 ألف دولار.





أجور الرياضيين في برنامج رامز جلال





عبد الله السعيد: 60 ألف دولار





أحمد الشناوي: 60 ألف دولار





شريف إكرامي: 60 ألف دولار





حسام البدري: 60 ألف دولار





سعد سمير: 30 ألف دولار





شيكابالا: 30 ألف دولار





تريزيجيه: 30 ألف دولار



















