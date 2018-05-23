10 معلومات لا تعرفها عن الخط الثالث لمترو الانفاق

أطلق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، إشارة البدء لأعمال حفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، المتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية بواسطة الحفار العملاق "نفرتاري" من محطة العتبة.

وبالتزامن مع تفقد رئيس الوزراء، أعمال الحفر ترصد "الفجر"، فيما يلي أبرز المعلومات عن الخط الثالث لمترو الانفاق.

1- طول المرحلة 17.7 كم بين منطقتي العتبة وبولاق الدكرور بواقع 15 محطة مقسمة على ثلاث مراحل يستغرق تنفيذها بالكامل نحو ست سنوات.

2- وتبدأ المرحلة الأولى من محطة العتبة وتشمل ٤ محطات نفقية هي جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات بطول ٤ ك، فيما تشمل المرحلة الثانية ٦ محطات نفقية وسطحية وعلوية وهي شارع السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري والمحطة التبادلية بمحور روض الفرج بطول ٦.٦ كم, بينما تشمل المرحلة الثالثة ٥ محطات هي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة بطول ٧.١ كم.

3- وتقوم الوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل المشروع بنحو ٩٠٠ مليون يورو تمثل ٦٠% من تكلفة المشروع، فيما تتحمل الموازنة العامة للدولة باقي التكلفة، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة القومية لمترو الأنفاق في وقت سابق.

4- المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستوفر للدولة من 2 إلى 2،2 مليار جنيه قيمة الوفر في الوقود الذي ستحققه والتلوث الذي يسببه الوقود، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بالكامل تبلغ نحو 96 مليار جنيه.

5- المرحلة الجديدة للمترو ستكون بمثابة البديل لنحو 4 آلاف ميكروباص تنقل 40 ألف رحلة يوميا وألف أتوبيس تنقل 5 آلاف رحلة يوميا و50 ألف سيارة ملاكى تقوم بـ 110 آلاف رحلة يوميا.

6- هناك 4 محطات تبادلية سيتم العمل بها الفترة القادمة منها محطة عدلي منصور ومحطة تبادلية في 6 أكتوبر والمحطة التبادلية المقرر إقامتها في المنيب.

7- المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستنقل بعد تنفيذها 5. 1 مليون راكب يوميا، مما سيساهم في تخفيف الزحام المروري في شوارع القاهرة الكبرى.

8- تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق 100 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة منه تكلفتها 45 مليار جنيه.

9- سيتم انتهاء تنفيذ وافتتاح الجزء النفقى الأولى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث من هارون حتى نادي الشمس في ديسمبر المقبل بتكلفة 8.5 مليار جنيه.

10- ستكون محطة هليوبوليس لمرور القطارات فقط حيث سيتم انتهاء تنفيذ بالكامل في مايو 2019 بسبب تأخر تسليمها للهيئة 14 شهرًا، كما سيتم انتهاء تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام نهاية 2019 بتكلفة 7.8 مليار جنيه، أما تكلفة الخط الثالث عقب اكتمال تنفيذه ستصل إلى 96 مليار جنيه.