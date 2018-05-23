عضو "الأعلى للجامعات": تحسين الرعاية الصحية لأعضاء التدريس ليست كذب

استنكر أعضاء هيئة التدريس مقترح المجلس الأعلى للجامعات، أمس الثلاثاء، عن تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل، وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم.





وقال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي المساعد بجامعة قناة السويس، وعضو لجنة الصحة بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريح لـ"الفجر"، إن هناك مقترحات في صالح أعضاء هيئة التدريس، وأن تحسين الرعاية الصحية لاعضاء التدريس ليست كذب.





وتم الرد على من إدعى كذبًا أن لجنة الصحة لا تعمل وتمت مناقشة مقترحات اللجنة رسميًا في المجلس الأعلى للجامعات التي عرضت ونوقشت بالأمس في المجلس، موضحَا تحسين الرعاية الصحية بعدة مقترحات وهى:





المقترح الأول

1- يتم تجميع كافة المبالغ والبنود المتعلقة بالتأمين الصحي في كافة الجامعات وإنشاء صندوق تأمين صحي مركزي يتبع الوزارة مباشرة أو المجلس الأعلى للجامعات.





2- يتم تشكيل لجنة مركزية من الأعلى للجامعات للاشراف على الصندوق.





3- تشكيل لجنة فرعية للصندوق بكل جامعة وتشكيل مكتب لخدمات أعضاء هيئة التدريس العلاجية بكل جامعة ومستشفى جامعي.





4- تستقطع نسبة 10% من موارد الصناديق الخاصة لتحسين الخدمات الحالية.





5- تدعم الحكومة الصندوق لتحسين الخدمة حسب الامكانيات المتاحة.





6- بالاضافة للمستشفيات الجامعية والتعليمية والتخصصية الفندقية والقصر الفرنساوي وعين شمس التخصصي يتم التعاقد مع مستشفى خاص كبير أو أكثر بكل محافظة.





7- يتم التعاقد مع المعامل الكبرى مثل البرج والمختبر بالاضافة لعدد من الصيدليات بكل محافظة.





8- يتم التعاقد مع السادة الأطباء من أعضاء هيئة التدريس ممن يرغبون في المشاركة في الخدمات العلاجية في عياداتهم الخاصة.





9- يتم عمل كارنية تأمين صحي لكل عضو هيئة التدريس وبموجبه يتلقى الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا وبخصم 50% لأسرته في الأماكن المتعاقد معها.





10- يتم تجربة هذا النظام لمدة عام بعدها يتم تقييمه وتقويمه لمعالجة أي سلبيات تتواجد.





11- هذا النظام يساهم في تحسين وتوسيع الخدمات الحالية دون دفع أي رسوم أو أعباء مالية على السادة الزملاء.





المقترح الثاني:-





- الاستعانة بشركة أو أكثر من شركات إدارة الرعاية الصحية (TPA) Third Party Administrator :





- وهى شركة أو شركات تدير سياسات التأمين الجماعي لصاحب العمل، وتعمل هذه الشركة مع صاحب العمل وكذلك شركات التأمين على توسيع شبكة التغطية التأمينية ، فضلا عن معالجة المطالبات وتحديد أهلية الاستحقاق التأميني مقابل رسوم يتفق عليها الطرفان فحيث إن الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعات للعاملين بها تقوم على مبدأ صناديق الرعاية الصحية لكل جامعة بشكل مستقل فإن الاستعانة بشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA) لإدارة هذه الصناديق الموجودة فعليا بالجامعات وتقوم كل جامعة بإدارتها بشكل منفصل من المتوقع أن يحقق المزايا التالية للعاملين بالجامعات.





１ - توسيع شبكة التغطية الصحية ليشمل جميع المستشفيات التي يتم الاتفاق عليها مع شركة إدارة الرعاية الصحية.





2- ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق وخفض النفقات من خلال وجود إدارة متخصصة لموارد صناديق الرعاية الصحية بالجامعات.





3 - الحفاظ على جميع الميزات التي يحصل عليها العاملون بالجامعات من خلال صناديق الرعاية الصحية بل يمكن زيادتها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الصناديق وضبط النفقات.





4- الشركة المقدمة للخدمة تتقاضى مصاريف 400ج من كل عضو مشترك في المتوسط سنويا.









المقترح الثالث: الدمج بين المقترحين للجمع بين مزايا النظامين:-





1- يتم تجميع كافة المبالغ و البنود المتعلقة بالتامين الصحي في كافة الجامعات وإنشاء صندوق تأمين صحي مركزي يتبع الوزارة مباشرة او المجلس الأعلى للجامعات.





2- تقوم أحد شركات الادارة كما هو موضح بالمقترح الثاني بإدارة أموال الصندوق مقابل نسبة أو مبلغ سنوي قد يصل الى 400 ج للعضو.





3- تستقطع نسبة 10 % من موارد الصناديق الخاصة لتحسين الخدمات الحالية.





4- تدعم الحكومة الصندوق لتحسين الخدمة حسب الامكانيات المتاحة.





5- يتم عمل كارنيه تأمين صحي لكل عضو هيئة التدريس وبموجبه يتلقى الخدمات الصحية والعلاجية مجانا وبخصم 50% لأسرته في الأماكن المتعاقد معها.