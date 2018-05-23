شاهد.. اللحظات الأولي من اندلاع حريق بمركز تسوق كويتي

اندلع حريق هائل في جمعية هدية، اليوم الأربعاء، وفر العمال والمتسوقون من الجمعية هربا من النهار.





وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان من الجمعية، فيما لم يعرف حتى الآن سبب اشتعال النيران في الجمعية، وتمكنت رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى الرئيسي.



