شاهد.. اللحظات الأولي من اندلاع حريق بمركز تسوق كويتي
الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:13 م
وكالات
اندلع حريق هائل في جمعية هدية، اليوم الأربعاء، وفر العمال والمتسوقون من الجمعية هربا من النهار.
وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان من الجمعية، فيما لم يعرف حتى الآن سبب اشتعال النيران في الجمعية، وتمكنت رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى الرئيسي.
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#فيديو— جريدة كاظمة (@kathima) May 23, 2018
حريق ضخم يلتهم جمعية هدية #الكويت pic.twitter.com/ihBqbcM1KI
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