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"قابيل": المنطقة الصناعية الروسية توفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:14 م
قابيل: المنطقة الصناعية الروسية توفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم توقيع الإتفاق الإطاري مع الجانب الروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد بمصر، منوهًا بأن تلك الإتفاقية ستعرض على البرلمان.

وأشار "قابيل"، خلال تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تحديد مساحة تبلغ 5.2 مليون متر لإنشاء المنطقة الصناعية، موضحا أن تلك المساحة تابعة لهيئة قناة السويس، حيث سيتم عمل عقد بين المطور الصناعي الروسي ومحور تنمية قناة السويس.

وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة من توقيع الإتفاقية من روسيا ستبلغ 7 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 350 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى انه اجتمع مع ممثلي 50 شركة روسية تريد التعرف على تفاصيل أكبر بشأن المنطقة الصناعية.
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