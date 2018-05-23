"قابيل": المنطقة الصناعية الروسية توفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة



وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة من توقيع الإتفاقية من روسيا ستبلغ 7 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 350 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى انه اجتمع مع ممثلي 50 شركة روسية تريد التعرف على تفاصيل أكبر بشأن المنطقة الصناعية.



وأشار "قابيل"، خلال تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تحديد مساحة تبلغ 5.2 مليون متر لإنشاء المنطقة الصناعية، موضحا أن تلك المساحة تابعة لهيئة قناة السويس، حيث سيتم عمل عقد بين المطور الصناعي الروسي ومحور تنمية قناة السويس.