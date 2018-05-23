جماهير نادى برازيلى تهاجم مدربها بعد انتقاله للوحدة السعودى

هاجمت جماهير كورنثيانز البرازيلي ، مدربها السابق فابيو كاريلي، بعد إعلان انتقاله للوحدة أمس الثلاثاء، حيث وجهت الجماهير البرازيلية عبارات لاذعة للمدرب حيث وصفته بالخائن وأنه باع ناديه وجماهيره لأجل المال.





وأعلنت إدارة الوحدة، عن تعاقدها مع المدرب البرازيلي، المتميز ، صاحب الـ 44 عاماً ولقب الدوري مع كورنثيانز عام 2017، في الوقت الذي كان متوقعاً وبشدة أن يكون انتقال المدرب لتدريب الهلال وليس لصالح الوحدة.



