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جماهير نادى برازيلى تهاجم مدربها بعد انتقاله للوحدة السعودى

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:07 م
جماهير نادى برازيلى تهاجم مدربها بعد انتقاله للوحدة السعودى
أرشيفية
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هاجمت جماهير كورنثيانز البرازيلي ، مدربها السابق فابيو كاريلي، بعد إعلان انتقاله للوحدة أمس الثلاثاء، حيث وجهت الجماهير البرازيلية عبارات لاذعة للمدرب حيث وصفته بالخائن وأنه باع ناديه وجماهيره لأجل المال.

وأعلنت إدارة الوحدة، عن تعاقدها مع المدرب البرازيلي، المتميز ، صاحب الـ 44 عاماً ولقب الدوري مع كورنثيانز عام 2017، في الوقت الذي كان متوقعاً وبشدة أن يكون انتقال المدرب لتدريب الهلال وليس لصالح الوحدة.

واتهمته الجماهير، هناك أيضاً بالطمع وأنه خدع إدارة ناديه حيث كان متفقاً مع النادي السعودي في حين لم يخبر إدارة كورنثيانز، لترتيب أمورها حيث قالت إنه قاد عملية الخداع لناديه بشكل سيئ للغاية.
المزيد عن: نادى الوحدة مدرب برازيلي الوحـدة المملكة السعودية الرياضة
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