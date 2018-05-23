أستاذ جامعي: العالم يتجه إلى نوعية البحث العلمي وليس لكميته

قال الدكتور إيهاب البديوي عضو هيئة التدريس بجامعة طنطا ومراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن العالم قد يتجه الآن الى نوعية البحث العلمى وليس إلى كميته ويظهر جلياً فى تعليمات التعيين والترقية في الجامعات العالمية والمحلية.





وأكد "البديوي"، في تصريحات صحفية "للفجر"، أن الباحثون وأعضاء هيئة التدريس يطمحون الى نشر بحوثهم فى مجلات علمية مدرجة فى قواعد البيانات العالمية مثل ISI web of Knowledge، وأن عدم إدراج معظم مجلاتنا المحلية فى قواعد البيانات العالمية يحرمها من فرصة نشر بحوث علمية ذات مستوى متميز.





وأضاف: "لكي يتم ذلك يجب أن نطبق معايير موحدة تكون ملزمة للجامعات والهيئات العلمية حتى تقبل أكاديميا بحيث تضاهي معايير الجودة فيها ومعامل التأثير مثلما هي في المجلات العلمية العالمية المحكمة، بدأ من هيئة التحرير الى اللجان العلمية ومستوى الخبراء وألية التحكيم، وفترات الصدور وشروط النشر وكل ما يلزم لتكون مجلاتنا على مستوى علمي عالي.



